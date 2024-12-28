Омск-Информ
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·Спорт

Игра уже вот-вот начнется.

Сегодня, 28 декабря, на домашней «G-Drive Арене» пройдет встреча между омским «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Пресс-служба омского клуба сообщила, что на матч были распроданы все билеты. Начало игры в 19:30.

Напомним, что следующий матч «ястребов» пройдет уже очень скоро – 30 декабря. «Авангард» проведет еще одну домашнюю игру и сыграет с магнитогорским «Металлургом». Начало матча в 17:00.

·Спорт

Игра уже вот-вот начнется.

Сегодня, 28 декабря, на домашней «G-Drive Арене» пройдет встреча между омским «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Пресс-служба омского клуба сообщила, что на матч были распроданы все билеты. Начало игры в 19:30.

Напомним, что следующий матч «ястребов» пройдет уже очень скоро – 30 декабря. «Авангард» проведет еще одну домашнюю игру и сыграет с магнитогорским «Металлургом». Начало матча в 17:00.