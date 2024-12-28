По данным клуба, за форварда отдали всего тысячу рублей.

Стала известна сумма компенсации за 25-летнего нападающего Кирилла Кожевникова, перешедшего из московского «Спартака» в команду ВХЛ «Авангарда», клуб «Омские крылья». С форвардом заключен односторонний контракт до конца сезона.

В «Авангарде» отрицают, что за него отдали компенсацию 25 млн рублей. Речь шла всего о символической 1 тыс. рублей.

Сумма компенсации согласно договоренностям между руководителями клубов составила одну тысячу рублей, чему у ХК «Авангард» есть документальное подтверждение, заявили в пресс-службе «Ястребов».

В этом сезоне Кирилл Кожевников провел 29 матчей за «Химик» (ВХЛ), в которых набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности +3. Также в активе игрока 4 матча за «Спартак» (КХЛ) в нынешнем сезоне, очков не набрал.