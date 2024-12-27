Обвиняемый получал взятки от предпринимателей, а взамен помогал им заключать контракты с аэропортом.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на бывшего начальника отдела строительства и эксплуатации Омского аэропорта. Он обвиняется в получении взятки за незаконные действия.

Следователи выяснили, что в декабре 2023 года обвиняемый получил от предпринимателя 600 тыс. рублей за помощь в заключении контракта об оказании клининговых услуг аэропорту. Эта сумма была только первой частью взятки, договоренность была на 2,3 млн рублей.

В момент передачи денег подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. Также следователи узнали, что обвиняемый получил от директора общества с ограниченной ответственностью 800 тыс. рублей взятки. Взамен он должен был обеспечить победу на аукционе на проведение хозяйственных работ в здании аэропорта.

Сначала обвиняемого отправили в СИЗО, но во время следствия меру пресечения изменили. Следователи наложили арест на автомобили, снегоход, оружие и квартиры обвиняемого на общую сумму более 9 млн рублей.

Уголовное дело, которое завели на предпринимателей, прекратили. Сейчас уголовное дело на экс-сотрудника аэропорта передали в суд.