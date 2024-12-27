В Нефтяниках появились две праздничные локации, а на набережной Оми в центре – новогодняя ель с праздничной иллюминацией.

ОНПЗ ежегодно помогает городу в подготовке к Новому году и старается создать праздничное настроение у омичей. В нынешнем году силами предприятия украшены центр города и Нефтяники. На набережной Оми у построенного скейт-парка омичи смогут полюбоваться новогодней елью высотой 11 метров и световой инсталляцией в форме змеи – символа 2025 года.

Кроме того, построена ледовая крепость в парке Советского округа и новогодние скульптуры в сквере Молодоженов.

Посетителей Советского парка ждет построенная изо льда крепость и горка с широким десятиметровым спуском. Вход в парк оформлен ледяными скульптурами новогодних персонажей и подсвечен надписями: «С Новым годом. Омский НПЗ. 2025».

В сквере Молодоженов появились горка для детей и ледяные скульптуры Деда Мороза со Снегурочкой.

– ОНПЗ является надежным партнером мэрии Омска. При поддержке предприятия мы реализуем проекты в сфере образования, спорта, благоустройства города, – заявил мэр Омска Сергей Шелест. – На протяжении многих лет завод вносит свой вклад в новогоднее украшение Омска. Сквер на берегу Оми, Советский парк, сквер Молодоженов – это те места, где омичи с удовольствием проводят время и заряжаются праздничной атмосферой.

А генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский рассказал еще об одной доброй традиции предприятия.

– Для Омского НПЗ в канун Нового года стало доброй традицией украшать город. А еще – дарить подарки подопечным омских детских домов и школ-интернатов. В этом году мы исполнили желания 112 ребят из трех социальных учреждений, которые написали письмо Деду Морозу, – добавил Белявский.

Сотрудники предприятия исполнили детские мечты и передали мягкие игрушки, конструкторы, наборы для творчества и сладкие подарки.