Федеральный девелопер GloraX подводит итоги 2024 года по всем направлениям бизнеса.

С начала года GloraX расширил свое региональное присутствие в 2 раза с 5 до 10 городов страны. Компания объявила о выходе в Ярославль, Мурманск, Омск, Владимир и Тулу. В течение 2024 года GloraX приобрел в свой портфель 12 новых проектов, увеличив их общее количество до 28. Общая площадь проектов увеличилась до 7,4 млн кв. м., а чистая продаваемая площадь до 5,1 млн кв. м. Таким образом, девелопер увеличил портфель проектов более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Стоимость активов GloraX по оценке, проведенной компанией Nikoliers на 30.06.2024 г., выросла в 1,6 раза и составила 70 млрд рублей.

В уходящем году GloraX создал несколько новых структурных единиц в составе бизнеса, став девелопером полного цикла. Стратегия компании предполагает не только наращивание портфеля, но и продуктовое лидерство на рынке первичной недвижимости. В стремлении обеспечить следование строгим внутренним стандартам девелопер сформировал собственное проектное бюро. Генеральный проектировщик в структуре компании позволит не зависеть от внешних подрядчиков, оптимизировать сроки проектирования и комплексно контролировать реализацию архитектурных и продуктовых идей на протяжении всего жизненного цикла проектов. Собственный генеральный подрядчик GloraX уже присутствует в 4 регионах ведения бизнеса. Кроме того, в 2024 году был сформирован Производственный блок, объединяющий собственные строительные силы девелопера.

В мае GloraX создал лабораторию продуктовых решений GloraX Lab, что стало уникальным на девелоперском рынке проектом, в основе которого лежит междисциплинарный подход. В состав GloraX Lab вошли признанные эксперты из разных областей - специалисты по нейропсихологии и нейробиологии Полина Кривых и Василий Ключарев, известный детский психолог Лариса Суркова и педиатр-аллерголог Алексей Бессмертный, спортивный эксперт Арина Скоромная и Яна Голубева, учредитель МЛА+ в России, архитектор, урбанист. Цель GloraX Lab — не просто создать функциональную и эстетически привлекательную среду, но и уйти в глубокую проработку стандартов продукта, принимая во внимание влияние физиологических и психологических процессов, чтобы повысить качество жизни и субъективное ощущение счастья людей.

Также в 2024 году GloraX создал собственную управляющую компанию GloraX Home. Компания будет оказывать услуги по управлению и эксплуатации многоквартирных домов в разных регионах РФ, а также предоставлять жителям дополнительные сервисы. Основным регионом присутствия УК GloraX Home является Санкт-Петербург, в перспективе трех лет компания планирует обслуживать проекты GloraX, расположенные в Нижнем Новгороде, Ленинградской области и Казани.

GloraX завершает 2024 год рекордным объемом сданной недвижимости. Девелопер в точном соответствии с заявленными сроками ввел в эксплуатацию мультиформатный проект GloraX Заневский, проект бизнес-класса GloraX Балтийская, масштабный проект, формирующий морской фасад Северной столицы – Glorax Premium Василеостровский, а также ряд социальных объектов. Совокупная общая площадь введенной в эксплуатацию недвижимости достигла 290 тыс. кв. м.

Развитие компании и региональная экспансия закономерно привели к росту интереса инвесторов к ценным бумагам GloraX. В марте 2024 года девелопер разместил двухлетний выпуск облигаций объемом 1 млрд руб., ставка ежемесячного купона составила 17,25% годовых, а книга заявок была закрыта за 1 день. В сентябре GloraX разместил дебютный выпуск ЦФА на платформе Альфа-Банка А-Токен. Объем размещения составил 500 млн рублей. Ежемесячный фиксированный доход по выпуску составит 22,45% годовых, срок обращения — 1 год. Весь объем ЦФА был выкуплен еще до завершения сбора заявок инвесторов.