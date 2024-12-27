Одному увеличили число автобусов, а другому уменьшили без оснований.

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в действиях омского департамента транспорта. Чиновники ограничили конкуренцию среди перевозчиков.

Еще в прошлом году перевозчик Михаил Локотков пожаловался на чиновников в УФАС. Дело в том, что департамент изменил схему маршрута № 346, который обслуживали два перевозчика. Предпринимателям запретили ездить по центральным улицам на автобусах малого класса, но пообещали разрешить, если они купят автобусы среднего класса. Предприниматели так и сделали и представили департаменту свои новые автобусы, чтобы тот выдал им карты маршрута для допуска к работе (по одной карте на автобус). Департамент транспорта согласовал Локоткову только четыре автобуса, в то время как его конкуренту выдал карты в количестве, превышающем их максимальное число.

В УФАС посчитали, что без конкурса чиновники не имели права увеличивать одному предпринимателю число автобусов, и другому – уменьшать. Это ограничило конкуренцию.

Еще в прошлом году УФАС выдало департаменту предупреждение. Оно не было исполнено, и управление возбудило дело. По итогам его рассмотрения антимонопольный орган признал действия департамента нарушением антимонопольного законодательства.