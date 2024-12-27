Омск-Информ
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·Происшествия

Новогоднее украшение стало причиной пожара.
Вчера около 19:44 в селе Привольном Азовского района Омской области произошел пожар. По предварительным данным МЧС, сначала загорелась гирлянда на елке. Потом пламя перекинулось на натяжной потолок. В итоге огонь охватил весь дом.
– При попытке потушить ель ожоги получил владелец дома, – сообщили в МЧС.
На тушение выезжали 13 сотрудников МЧС России на 5 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось в 21:30. Площадь пожара составила 140 кв. м.
·Происшествия

Новогоднее украшение стало причиной пожара.
Вчера около 19:44 в селе Привольном Азовского района Омской области произошел пожар. По предварительным данным МЧС, сначала загорелась гирлянда на елке. Потом пламя перекинулось на натяжной потолок. В итоге огонь охватил весь дом.
– При попытке потушить ель ожоги получил владелец дома, – сообщили в МЧС.
На тушение выезжали 13 сотрудников МЧС России на 5 пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось в 21:30. Площадь пожара составила 140 кв. м.