Омичам и гостям города предлагают уникальную возможность в компании до 8 человек попасть на персональную экскурсию и посмотреть спектакль из ложи дирекции.

Омский государственный академический театр драмы предлагает уникальную возможность для поклонников искусства, деловых людей и гостей города. На вечер можно стать особо важной персоной (VIР) в эксклюзивной обстановке театра!

Специалист проведет увлекательную экскурсию по зрительской части и познакомит с историей театра. Кульминацией незабываемого вечера станет спектакль с привилегированным видом – из директорской ложи, которую иногда называют «колчаковской».

При желании за дополнительную плату можно заказать напитки и закуски в театральном кафе «Станиславский». Столик будет накрыт прямо в ложе.

На память о вечере останутся программки с автографами любимых актеров. Программа рассчитана на компанию до 8 человек.

Уточнить все детали можно по телефонам: 24-32-12, 24-39-62, а также в кассе театра по телефону 24-40-65 с 10:00 до 19:30.

Реклама. БУК «Омский государственный академический театр драмы». ИНН 5503018282.