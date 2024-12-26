Омск-Информ
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·Происшествия

Минобороны понесло многомиллионный ущерб из-за нарушений условий по госконтракту.

Военные следователи расследуют уголовное дело, которое завели на бывшего начальника жилищно-коммунальной службы № 9 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Центральному военному округу Дмитрия Есина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователи выяснили, что в 2021 году Минобороны России заключило многомиллионный контракт с ООО «Ижора проект плюс» для исполнения государственного оборонного заказа. Подрядчик должен был провести работы по капремонту объектов учебного центра в Омске.

– В мае 2023 года Есин, злоупотребив своими должностными полномочиями, осуществил приемку заведомо для него невыполненных работ, причинив государству имущественный вред в особо крупном размере, – рассказали в пресс-службе военных следственных органов Следственного комитета России.

Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.

·Происшествия

Минобороны понесло многомиллионный ущерб из-за нарушений условий по госконтракту.

Военные следователи расследуют уголовное дело, которое завели на бывшего начальника жилищно-коммунальной службы № 9 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Центральному военному округу Дмитрия Есина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователи выяснили, что в 2021 году Минобороны России заключило многомиллионный контракт с ООО «Ижора проект плюс» для исполнения государственного оборонного заказа. Подрядчик должен был провести работы по капремонту объектов учебного центра в Омске.

– В мае 2023 года Есин, злоупотребив своими должностными полномочиями, осуществил приемку заведомо для него невыполненных работ, причинив государству имущественный вред в особо крупном размере, – рассказали в пресс-службе военных следственных органов Следственного комитета России.

Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.