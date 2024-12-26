В Муромцевском районе появилась резкая нехватка угля.

В Муромцевском районе Омской области ввели режим повышенной готовности для всех органов управления. Соответствующее распоряжение подписали 23 декабря.

Оказалось, что у муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» закончился уголь, потому что поставщики не стали отгружать топливо из-за долгов. В районной администрации подтвердили, что проблема есть.

- Да, режим повышенной готовности введен, — рассказал Городу55 врио главы района Сергей Казанков. — Но ситуация стабилизируется, уголь начинают завозить. Кризисная ситуация возникла, так как финансово-экономическая составляющая у «Теплосети» хромает. Мы вышли на область, наш вопрос рассмотрели и профинансировали нас. Теперь ожидаем, когда будет назначена комиссия по ЧС.

Отметим, что в 2023 году МУП «Теплосеть-1» понесло убытки в размере 20,1 млн рублей при общей выручке 119 млн рублей. Директор Роман Бурш, который руководил предприятием более 7 лет, ушел в отставку в середине декабря. Теперь «Теплосеть-1» возглавляет врио директора Вячеслав Суков.