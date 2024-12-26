Она готовила его из сахара, воды и лимонного сока.

Сотрудники полиции задержали в Омске 32-летнюю жительницу Кемеровской области. Ее подозревают в мошенничестве.

Заявление в полицию написал 37-летний житель Ленинского округа. Он рассказал, что купил мед у незнакомки возле одного из подъездов дома на проспекте Королева. За 5 литров он отдал 5500 рублей, а в машине проверил покупку и обнаружил, что консистенция напоминает не мед, а клейстер.

Полицейские поймали женщину. Оказалось, она специально приехала в Омск из Кемеровской области, чтобы продавать смесь сахара, воды и лимонного сока под видом меда. При досмотре у нее изъяли банку и 6600 рублей. В съемной квартире на Осоавиахимовской нашли еще одну литровую банку и две пачки лимонной кислоты.

На женщину завели уголовное дело о мошенничестве. На время следствия ее поместили под домашний арест.

Отметим, что в родном городе ее уже не раз судили.