Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла на Левобережье. Подросток попал в больницу. 

Сегодня, 26 декабря, около 12 часов в Госавтоинспекцию сообщили об аварии. 

Предварительно установлено, что 38-летняя омичка, находящаяся за рулем автомобиля «Тойота», в районе пересечения улиц Семиреченская – Мельничная, что в Кировском округе, наехала на 12-летнюю школьницу.  Подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.  

В результате ДТП школьницу доставили в больницу. Окончательно обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

Авария произошла на Левобережье. Подросток попал в больницу. 

Сегодня, 26 декабря, около 12 часов в Госавтоинспекцию сообщили об аварии. 

Предварительно установлено, что 38-летняя омичка, находящаяся за рулем автомобиля «Тойота», в районе пересечения улиц Семиреченская – Мельничная, что в Кировском округе, наехала на 12-летнюю школьницу.  Подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.  

В результате ДТП школьницу доставили в больницу. Окончательно обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.