Выплатить долг ему все же пришлось, чтобы избежать уголовного дела.

Судебные приставы убедили жителя Омской области погасить долг по алиментам, который достиг 494 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, 39-летний житель Любинского района Омской области уклонялся от уплаты алиментов на свою дочь. Мужчина часто переезжал и не работал официально. Когда приставы находили его, он совершал несколько платежей, после чего снова пропадал. После очередного исчезновения мужчину объявили в розыск. Его нашли, и это вновь ненадолго сподвигло его содержать ребенка. Однако потом он снова пропал.

Бывшая жена рассказала приставам, что мужчина имеет разъездной характер работы. По ее сведениям, он мог жить в Омске или Екатеринбурге. После этого мужчину снова нашли, на этот раз в Центральном округе Омска.

Мужчине пригрозили административной ответственностью и уголовным делом за злостное уклонение от уплаты алиментов. Чтобы избежать этого, омич в течение суток оплатил долг.