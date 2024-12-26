Омск-Информ
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·Общество

Выплатить долг ему все же пришлось, чтобы избежать уголовного дела.
Судебные приставы убедили жителя Омской области погасить долг по алиментам, который достиг 494 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба судебных приставов, 39-летний житель Любинского района Омской области уклонялся от уплаты алиментов на свою дочь. Мужчина часто переезжал и не работал официально. Когда приставы находили его, он совершал несколько платежей, после чего снова пропадал. После очередного исчезновения мужчину объявили в розыск. Его нашли, и это вновь ненадолго сподвигло его содержать ребенка. Однако потом он снова пропал.
Бывшая жена рассказала приставам, что мужчина имеет разъездной характер работы. По ее сведениям, он мог жить в Омске или Екатеринбурге. После этого мужчину снова нашли, на этот раз в Центральном округе Омска.
Мужчине пригрозили административной ответственностью и уголовным делом за злостное уклонение от уплаты алиментов. Чтобы избежать этого, омич в течение суток оплатил долг.
·Общество

Выплатить долг ему все же пришлось, чтобы избежать уголовного дела.
Судебные приставы убедили жителя Омской области погасить долг по алиментам, который достиг 494 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба судебных приставов, 39-летний житель Любинского района Омской области уклонялся от уплаты алиментов на свою дочь. Мужчина часто переезжал и не работал официально. Когда приставы находили его, он совершал несколько платежей, после чего снова пропадал. После очередного исчезновения мужчину объявили в розыск. Его нашли, и это вновь ненадолго сподвигло его содержать ребенка. Однако потом он снова пропал.
Бывшая жена рассказала приставам, что мужчина имеет разъездной характер работы. По ее сведениям, он мог жить в Омске или Екатеринбурге. После этого мужчину снова нашли, на этот раз в Центральном округе Омска.
Мужчине пригрозили административной ответственностью и уголовным делом за злостное уклонение от уплаты алиментов. Чтобы избежать этого, омич в течение суток оплатил долг.