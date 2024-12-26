Уголовное дело уже направлено в суд.

Прокуратура Кировского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех омичей, которые обвиняются в краже.

По версии следствия, в октябре нынешнего года знакомая решила помочь пенсионеру купить продукты, рассчитавшившись его банковской картой. Во время покупки она узнала о наличии на счете крупной суммы денег, которую решила похитить. Для этого женщина уговорила своего сожителя и племянника, которые в течение двух дней через банкоматы сняли с карты пенсионера более 900 тыс. рублей. При анализе видеозаписей с камер видеонаблюдения на банкоматах их личности были установлены. Вину в совершении преступления они признали и возместили ущерб.

Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Статья предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.