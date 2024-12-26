Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел ночью на улице Светловской.

Омские полицейские возбудили уголовное дело по факту угона. 

Около трех часов ночи в полицию поступило сообщение от 24-летнего водителя таксомоторной компании об угоне его автомобиля «Ниссан Вингроуд». На месте происшествия правоохранители выяснили, что потерпевший приехал на вызов к многоквартирному дому на улице Светловской.

Во время поездки клиент вел себя нервно и агрессивно. Таксист заметил у пассажира перочинный нож и, испугавшись за свою жизнь, вышел из машины. Пассажир начал угрожать водителю, а затем пересел за руль иномарки, но не справился с управлением и через несколько метров въехал в сугроб на обочине. После этого он покинул транспортное средство и скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и вечером этого же дня задержали 32-летнего жителя Центрального округа. Во время досмотра полицейские изъяли у гражданина уже другой нож – кухонный. Задержанный пояснил, что часто берет с собой разные режущие инструменты для самообороны. Накануне произошедшего мужчина поругался с матерью, вызвал такси и поехал к родственникам. По пути произошел конфликт с водителем, который закончился угоном.

Решением судьи Ленинского районного суда города Омска по ходатайству следователя буйного омича заключили под стражу. Ранее омич уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет.

·Происшествия

Инцидент произошел ночью на улице Светловской.

Омские полицейские возбудили уголовное дело по факту угона. 

Около трех часов ночи в полицию поступило сообщение от 24-летнего водителя таксомоторной компании об угоне его автомобиля «Ниссан Вингроуд». На месте происшествия правоохранители выяснили, что потерпевший приехал на вызов к многоквартирному дому на улице Светловской.

Во время поездки клиент вел себя нервно и агрессивно. Таксист заметил у пассажира перочинный нож и, испугавшись за свою жизнь, вышел из машины. Пассажир начал угрожать водителю, а затем пересел за руль иномарки, но не справился с управлением и через несколько метров въехал в сугроб на обочине. После этого он покинул транспортное средство и скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и вечером этого же дня задержали 32-летнего жителя Центрального округа. Во время досмотра полицейские изъяли у гражданина уже другой нож – кухонный. Задержанный пояснил, что часто берет с собой разные режущие инструменты для самообороны. Накануне произошедшего мужчина поругался с матерью, вызвал такси и поехал к родственникам. По пути произошел конфликт с водителем, который закончился угоном.

Решением судьи Ленинского районного суда города Омска по ходатайству следователя буйного омича заключили под стражу. Ранее омич уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет.