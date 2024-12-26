Инцидент произошел ночью на улице Светловской.

Омские полицейские возбудили уголовное дело по факту угона.

Около трех часов ночи в полицию поступило сообщение от 24-летнего водителя таксомоторной компании об угоне его автомобиля «Ниссан Вингроуд». На месте происшествия правоохранители выяснили, что потерпевший приехал на вызов к многоквартирному дому на улице Светловской.

Во время поездки клиент вел себя нервно и агрессивно. Таксист заметил у пассажира перочинный нож и, испугавшись за свою жизнь, вышел из машины. Пассажир начал угрожать водителю, а затем пересел за руль иномарки, но не справился с управлением и через несколько метров въехал в сугроб на обочине. После этого он покинул транспортное средство и скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и вечером этого же дня задержали 32-летнего жителя Центрального округа. Во время досмотра полицейские изъяли у гражданина уже другой нож – кухонный. Задержанный пояснил, что часто берет с собой разные режущие инструменты для самообороны. Накануне произошедшего мужчина поругался с матерью, вызвал такси и поехал к родственникам. По пути произошел конфликт с водителем, который закончился угоном.

Решением судьи Ленинского районного суда города Омска по ходатайству следователя буйного омича заключили под стражу. Ранее омич уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет.