Омск-Информ
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·Происшествия

Загорелись 2 метра проводов.
Вчера около 15:25 в омском садоводстве «Степняк-1» произошел пожар. Как сообщили в МЧС, загорелась трансформаторная подстанция.
Тушить 2 погонных метра силового и токоведущего внутренних кабелей выезжали семь пожарных на двух машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось к 15:49.
По предварительным данным, подстанция загорелась из-за короткого замыкания.
·Происшествия

Загорелись 2 метра проводов.
Вчера около 15:25 в омском садоводстве «Степняк-1» произошел пожар. Как сообщили в МЧС, загорелась трансформаторная подстанция.
Тушить 2 погонных метра силового и токоведущего внутренних кабелей выезжали семь пожарных на двух машинах. Ликвидировать открытое горение им удалось к 15:49.
По предварительным данным, подстанция загорелась из-за короткого замыкания.