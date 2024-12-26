Мужчину, который прекрасно знал о методиках дистанционных мошенников, обрабатывали больше недели. И он сдался.

74-летний пенсионер из Омска лишился более миллиона рублей в результате недельной «обработки» дистанционными мошенниками. Пожилой житель Левобережья не верил доводам о необходимости спасения денег, но преступники подобрали к нему ключи.

В начале 10-х чисел декабря мужчине позвонил якобы сотрудник энергосбыта и сообщил, что к нему придет специалист для проверки и снятия показаний счетчика. Якобы для его идентификации пенсионеру отправили СМС-сообщение и попросили продиктовать код. На самом деле это был временный доступ от «Госуслуг». Мошенники зашли в личный кабинет будущей жертвы и тщательно подготовились к ее «обработке».

– Через три дня в мессенджере пенсионеру поступили звонки от представителей «Роскомнадзора», «ФСБ» и «Росфинмониторинга»: чтобы спасти свои сбережения, необходимо обналичить все средства и перевести их на «безопасный счет», – сообщили в полиции.

Пенсионер, на телефоне которого даже стоит бот для определения номеров мошенников, стойко держался больше недели. Но когда с ним через Telegram связался якобы представитель ФСБ, сдался под натиском, снял в банках 1 млн 235 тыс. рублей и перевел их на указанные аферистами счета. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, когда рассказал обо всем приятелю.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».