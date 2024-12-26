Средняя квартира на первичном рынке сегодня стоит 6,4 млн рублей. Ее площадь около 46 кв. м.

В декабре средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Омске составила 149 тыс. рублей, приводит данные сервис «Яндекс Недвижимость». По сравнению с ноябрем первичка выросла в цене на 1,7%. При этом в среднем по стране жилье в новостройках прибавило в цене 13,5%.

На сегодняшний день средняя квартира на первичном рынке Омска продается за 6,4 млн рублей. Ее площадь – 45,7 кв. м. В декабре объем предложения в омских новостройках сократился почти на 10%.

При этом по темпам роста первичного рынка Омск занял первое место в стране. В 2024 году в городе ввели в эксплуатацию 170 тыс. кв. м жилья, это на 73% превышает показатели прошлого года.