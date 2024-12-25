Омск-Информ
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·Происшествия

В Таре во время пожара в частном доме погибли люди.

Сегодня, 25 декабря, в 20:06 дежурный ГУ МЧС России по Омской области получил информацию, что в Таре произошел пожар. Загорелся двухквартирный жилой дом.

Огонь хватил 25 квадратных метров. Тушением возгорания занимались 9 спасателей, они использовали 2 пожарные машины.

Во время тушения огня сотрудники МЧС нашли тела мужчины и женщины. Они погибли во время пожара.

Открытое горение ликвидировали к 20:37. Сейчас дознаватели МЧС выясняют предварительную причину пожара.

·Происшествия

В Таре во время пожара в частном доме погибли люди.

Сегодня, 25 декабря, в 20:06 дежурный ГУ МЧС России по Омской области получил информацию, что в Таре произошел пожар. Загорелся двухквартирный жилой дом.

Огонь хватил 25 квадратных метров. Тушением возгорания занимались 9 спасателей, они использовали 2 пожарные машины.

Во время тушения огня сотрудники МЧС нашли тела мужчины и женщины. Они погибли во время пожара.

Открытое горение ликвидировали к 20:37. Сейчас дознаватели МЧС выясняют предварительную причину пожара.