Переправа располагается в Знаменском районе.

В Омской области открыли еще одну переправу – «Усть-Шишовскую». Она находится в Знаменском районе и соединяет Усть-Шиш и Тузаклы.

Готовность переправы оценили сотрудники МЧС. Проверка показала, что толщина льда составляет 28–38 см. Переправа является безопасной, она оснащена всем необходимым. Там установили дорожные и информационные знаки, есть пункты обогрева и средства спасения.

Максимальная нагрузка «Усть-Шишовской» переправы составляет 3 тонны. Отметим, что на «Изюкской» переправе в Тевризском районе, которая соединяет Тевриз и Александровку, повысили максимально допустимую нагрузку на лед. Теперь она составляет 7 тонн.