Районный опыт реализации проектов по водоснабжению был рассмотрен на заседании Совета глав муниципальных образований при губернаторе Омской области.

Итоговое заседание Совета глав муниципальных образований при губернаторе Омской области состоялось 24 декабря. Участники заседания детально обсудили выполнение инициатив жителей в рамках программы «Решают люди» и вопросы благоустройства территорий. Также на встрече было отмечено, что в этом году реализованы важные проекты, направленные на обеспечение населения чистой водой. Опытом работы в этом направлении поделился глава Омского района Геннадий Долматов.

Он сообщил, что в рамках государственной программы «Чистая вода» было реализовано:

строительство водопроводных сетей от села Морозовка до поселка Октябрьского Калининского поселения;

строительство водопроводных сетей к селу Андреевка.

Благодаря усилиям главы региона Виталия Хоценко Омская область получила через «Специальный казначейский кредит» денежные средства для реализации масштабного проекта по строительству водопровода от поселка Крутая Горка до дачного поселка Чернолучинский и села Красноярка. Строительство новых объектов водоснабжения позволило обеспечить качественной питьевой водой четыре поселения Омского района. В результате чистую воду получило более 9 тыс. человек.

При поддержке регионального Минэнерго для улучшения качества подачи воды населению в 2024 году произведен ремонт водозаборной скважины в селе Мельничном Дружинского поселения, завершены работы по приобретению и установке локальной станции очистки воды в селе Красная Горка.