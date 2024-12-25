Омск-Информ
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·Общество

Перевозчик заменил автобусы малого класса на более вместительный транспорт.

С 27 декабря маршрутка № 212 («СТЦ «МЕГА» – ООО «Лента») вновь будет ездить через центр Омска, сообщил мэр города Сергей Шелест. Перевозчик заменил автобусы малого класса на более вместительный транспорт и получил право возить омичей по центральным улицам, как раньше.

– Это дает ему возможность вернуться к схеме проезда через центр города. С 27 декабря движение автобусов по маршруту № 212 будет организовано с проездом по улицам Интернациональной и Гагарина. Проезд по улицам Фрунзе (Булатова в обратном направлении) и Маршала Жукова исключается, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Всего на маршруте № 212 будут работать 5 автобусов среднего класса.

·Общество

Перевозчик заменил автобусы малого класса на более вместительный транспорт.

С 27 декабря маршрутка № 212 («СТЦ «МЕГА» – ООО «Лента») вновь будет ездить через центр Омска, сообщил мэр города Сергей Шелест. Перевозчик заменил автобусы малого класса на более вместительный транспорт и получил право возить омичей по центральным улицам, как раньше.

– Это дает ему возможность вернуться к схеме проезда через центр города. С 27 декабря движение автобусов по маршруту № 212 будет организовано с проездом по улицам Интернациональной и Гагарина. Проезд по улицам Фрунзе (Булатова в обратном направлении) и Маршала Жукова исключается, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Всего на маршруте № 212 будут работать 5 автобусов среднего класса.