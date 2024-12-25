Омск-Информ
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·Авто

Она располагается на Левом берегу.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омской области завершило в Омске строительство дороги на улице Дергачева. Она тянется на 945 м от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской.
Как сообщает департамент архитектуры и градостроительства, на дороге четыре полосы для движения. Также застройщик сделал контактную троллейбусную сеть с разворотной площадкой и установил 4 светофора.
4154
·Авто

Она располагается на Левом берегу.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омской области завершило в Омске строительство дороги на улице Дергачева. Она тянется на 945 м от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской.
Как сообщает департамент архитектуры и градостроительства, на дороге четыре полосы для движения. Также застройщик сделал контактную троллейбусную сеть с разворотной площадкой и установил 4 светофора.
4154