Водитель «Волги» не пропустил грузовик, что привело к страшным последствиям.

Сегодня, 24 декабря, на участке трассы Тюмень – Омск в Тюкалинском районе произошло смертельное ДТП. Очевидцы сообщили об аварии в Госавтоинспекцию в 9:10.

По предварительной информации, 70-летний водитель «Волги» ехал по 481-му км трассы. Во время движения он не предоставил преимущество в движении большегрузу Mercedes, за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Волги» скончался в больнице от полученных травм. Полиция проводит проверку.