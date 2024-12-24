Он помогал преступникам брать кредиты на имена своих жертв.

Сотрудники полиции задержали 18-летнего омича по подозрению в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. На него завели два уголовных дела по ч.1 ст. 159 и ч. 2 ст. 272 УК РФ.

Как сообщили в полиции, парень нашел в мессенджере незаконную подработку. Он купил на теневой площадке список номеров сотовой связи, зарегистрированных на портале «Госуслуги», потом купил сим-карты и с их помощью восстанавливал доступ к чужим учетным записям. Эти сведения парень продавал другим мошенникам, которые оформляли на людей кредиты в онлайн-банках и микрофинансовых организациях.

– За свою работу молодой человек получал вознаграждение в криптовалюте, – отметили в полиции.

У парня изъяли смартфоны, банковские и сим-карты, а также электронные носители информации.