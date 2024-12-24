Сделка стала шагом оператора в развитии рекламных технологий.

Российский оператор мобильной связи T2 приобрел AdTech-компании Yabbi, Redllama и Plazkart. «Ябби» занимается разработкой программных комплексов (DSP и SSP) для рекламодателей и паблишеров. Redllama - рекламная платформа для решения Медиа и Brandformance задач. Plazkart - сеть, работающая со всеми типами видео инвентаря на диджитал платформах – Web, Mobile, Smart TV.

- T2 продолжает следовать философии «Других правил», внедряя инновации и создавая ценность для клиентов и партнеров. Современный рекламный рынок требует, как персонализации рекламы, так и проведения охватных кампаний с сохранением эффективности во всех доступных каналах. Мы видим широкий спектр синергетических продуктовых возможностей для закрытия потребностей рекламного рынка, - отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2 Ирина Лебедева.

Сделка направлена на интеграцию платформ телеком-оператора и возможностей digital-рекламы для ускорения разработки новых продуктов для рекламодателей. Совмещение экспертизы в Big Data, алгоритмов машинного обучения и данных AdTech-компаний позволит улучшить понимание потребительского поведения. Рекламодатели получат доступ к более качественным инструментам для управления бюджетами и оптимизации рекламных расходов в условиях роста конкуренции в digital-среде.

- Эти сделки – очередной шаг компании в сторону новых стратегических направлений развития. Они открывают перед нами новые горизонты, обеспечивая прочный фундамент для будущего лидерства, выходя в том числе за рамки традиционного телеком-бизнеса, - добавил заместитель генерального директора по стратегическому планированию T2 Александр Мнацаканьян.

По его словам, одновременно с появлением нового бренда T2 заявила амбицию – стать номером один на рынке мобильной связи России.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама