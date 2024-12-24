Спикер регионального парламента рассказал о принятых в этом году законах и обозначил направления работы депутатов в 2025 году.

Председатель Законодательного собрания Омской области (ЗСОО) Александр Артемов 24 декабря принял участие в программе «Вести. Подробности», которая выходит в прямом эфире на телеканале «Россия-24». Он рассказал о принятых законах этого года, а также о предполагаемых нововведениях 2025 года. Спикер регионального парламента остановился, в частности, на поддержке многодетных семей. Он сообщил, что речь идет примерно о 33 тыс. семей и 110 тыс. детей.

– В начале года, когда он был объявлен Годом семьи, был принят указ президента о поддержке многодетных семей. И в развитии этого указа Законодательным собранием Омской области тоже был принят целый ряд законодательных актов, в том числе и по формализованному подходу к понятию «многодетная семья»», – рассказал парламентарий.

Он напомнил, что законодатели в 2,5 раза увеличили размер единовременной денежной выплаты к медалям «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Был принят закон, согласно которому в составе многодетной семьи учитываются несовершеннолетние и совершеннолетние дети, проживающие отдельно от родителей, так как обучаются в другом регионе. Артемов особо выделил документ, гарантирующий соблюдение интересов многодетных семей с точки зрения невозможности принятия иных нормативных актов, которые могли бы ухудшить их положение.

Еще одной важной темой беседы в прямом эфире стало решение задач по подготовке региональной системы здравоохранения к оказанию всесторонней помощи ветеранам специальной военной операции. Председатель ЗСОО напомнил, что в настоящее время под госпиталь для ветеранов и участников СВО в Омске переоборудуется бывший родильный дом № 5. Кроме того, для этих целей строится новый корпус областного Клинического медико-хирургического центра. Завершение работ запланировано уже на 2025 год.

По словам спикера, одним из препятствий для нормального функционирования медицинских учреждений является кадровый голод.

– Для нас это проблема из проблем, и поэтому мы сегодня выделяем средства для нашего министерства здравоохранения, для того чтобы у нас увеличили целевой набор. Это отчасти замещает мероприятие под названием «распределение», через которое проходили все, кто учился в советское время. На данном этапе целевые направления, которые дают у нас больницы, сельские, обучение идет за счет средств областного бюджета, – отметил Александр Артемов.

По его словам, решению кадровой и других проблем будет способствовать социальная направленность недавно принятого депутатами бюджета Омской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

– Главный финансовый документ сохранил свою социальную направленность и продолжает оставаться бюджетом развития. В нем учтены потребности в капитальном ремонте школ, детских садов, учреждений профессионального образования; заложены средства на создание спортивной инфраструктуры, на здравоохранение и другие важнейшие направления, – подчеркнул председатель ЗСОО.

Среди важных направлений работы депутатов в 2025 году он назвал подготовку к масштабному празднованию к 80-летию Победы, включающую реконструкцию мемориалов по всей Омской области.