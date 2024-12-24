Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Глава города назначил нового чиновника.
Мэр Сергей Шелест назначил главу Ленинского округа Омска. Эту должность занял Николай Хроленко.
– Человек опытный, прошел серьезный профессиональный путь от слесаря до первого заместителя главы Кировского округа, уверен, он станет своим человеком для жителей и без труда найдет общий язык с командой окружной администрации, – отметил Шелест.
К своим обязанностям новый глава приступает с завтрашнего дня.
·Политика

Глава города назначил нового чиновника.
Мэр Сергей Шелест назначил главу Ленинского округа Омска. Эту должность занял Николай Хроленко.
– Человек опытный, прошел серьезный профессиональный путь от слесаря до первого заместителя главы Кировского округа, уверен, он станет своим человеком для жителей и без труда найдет общий язык с командой окружной администрации, – отметил Шелест.
К своим обязанностям новый глава приступает с завтрашнего дня.