Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Она превысит уровень G1.
По даным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Омске ожидается магнитная буря. Она начнется завтра около 18:00 и продлится до 03:00 четверга.
Уровень магнитной сферы немного превысит G1 (слабая магнитная буря), но не достигнет G2 (средняя буря). К утру четверга магнитосфера снова успокоится.
·Общество

Она превысит уровень G1.
По даным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Омске ожидается магнитная буря. Она начнется завтра около 18:00 и продлится до 03:00 четверга.
Уровень магнитной сферы немного превысит G1 (слабая магнитная буря), но не достигнет G2 (средняя буря). К утру четверга магнитосфера снова успокоится.