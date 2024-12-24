Омск-Информ
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·Общество

Пост, освободившийся в августе, заняла акушер-гинеколог Мария Буян.

Городской перинатальный центр Омска наконец-то получил «постоянного» главного врача. Пост, ставший вакантным в августе, заняла акушер-гинеколог Мария Буян. До недавнего времени она работала в БУЗОО «Гинекологическая больница» заместителем главного врача по клинико-экспертной работе.

Перинатальный центр на улице Герцена с 1990 года возглавлял Сергей Николаев, который в конце лета ушел на пенсию. После этого учреждением временно руководили его бывшие заместители Елена Ходус и Ольга Яковлева.

·Общество

Пост, освободившийся в августе, заняла акушер-гинеколог Мария Буян.

Городской перинатальный центр Омска наконец-то получил «постоянного» главного врача. Пост, ставший вакантным в августе, заняла акушер-гинеколог Мария Буян. До недавнего времени она работала в БУЗОО «Гинекологическая больница» заместителем главного врача по клинико-экспертной работе.

Перинатальный центр на улице Герцена с 1990 года возглавлял Сергей Николаев, который в конце лета ушел на пенсию. После этого учреждением временно руководили его бывшие заместители Елена Ходус и Ольга Яковлева.