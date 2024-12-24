Во время поездки по ночному поселку пассажир достал нож и принялся наносить удары водителю.

Сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя райцентра Москаленки, совершившего вооруженное нападение на водителя такси. Инцидент произошел накануне около двух часов ночи.

Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси, чтобы совершить поездку в пределах поселка. Неожиданно парень достал нож и стал наносить удары 34-летнему водителю. Завязалась борьба, таксист смог увернуться от ножа и покинуть салон машины. Пассажир побежал за ним, но не смог догнать, вернулся к автомобилю, завел его и направился к выезду из Москаленко. Таксист в это время позвонил в полицию.

– На выезде из районного центра угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Здесь его задержали сотрудники полиции, – сообщили в пресс-службе УМВД.

На допросе задержанный сказал, что собирался угнать машину, чтобы доехать до знакомой в Ханты-Мансийск.

По факту ночного инцидента в Москаленках проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, по статьям о разбое и угоне транспортного средства.