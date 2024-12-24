25-летнему потерпевшему досталось около 100 ударов.

В Омской области двое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в убийстве односельчанина. Им предъявлено обвинение по п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

По данным следствия, 5 мая 2024 года около 19 часов в селе Сибирском 42- и 43-летний обвиняемые ворвались в дом, где проживал 25-летний парень, недавно освободившийся из мест лишения свободы и, избив и выгнав из дома его родственников, нанесли потерпевшему кочергой и ломом около 100 ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте. Мотивом стали личные неприязненные отношения, поскольку обвиняемые не хотели, чтобы потерпевший жил в их селе.

Сейчас они заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.