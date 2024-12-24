Омск-Информ
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·Политика

Теперь департаментом общественной безопасности будет руководить Евгений Скрипкарев, имеющий аналогичный опыт работы в администрации Омска. 

В понедельник, 23 декабря, стало известно о кадровых решениях, принятых администрацией Тольятти. Руководителем местного департамента общественной безопасности стал Евгений Скрипкарев. Он занимал эту же должность в омской администрации свыше 4 лет.

– С 2008 года он замещал должности муниципальной службы в администрации города Омска, а с 2019 по 2023 год возглавлял департамент общественной безопасности города, – рассказал о трудовой биографии чиновника первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих. 

После того как Скрипкарев ушел в отставку с поста главного безопасника Омска, он работал в холдинге «Акрон Холдинг» на позиции заместителя генерального директора по безопасности в нефтегазовом дивизионе.

·Политика

Теперь департаментом общественной безопасности будет руководить Евгений Скрипкарев, имеющий аналогичный опыт работы в администрации Омска. 

В понедельник, 23 декабря, стало известно о кадровых решениях, принятых администрацией Тольятти. Руководителем местного департамента общественной безопасности стал Евгений Скрипкарев. Он занимал эту же должность в омской администрации свыше 4 лет.

– С 2008 года он замещал должности муниципальной службы в администрации города Омска, а с 2019 по 2023 год возглавлял департамент общественной безопасности города, – рассказал о трудовой биографии чиновника первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих. 

После того как Скрипкарев ушел в отставку с поста главного безопасника Омска, он работал в холдинге «Акрон Холдинг» на позиции заместителя генерального директора по безопасности в нефтегазовом дивизионе.