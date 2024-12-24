Омск-Информ
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·Происшествия

15-летняя девочка попала в больницу.

Сегодня, в 07:55 часов, в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с пешеходом.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля «Ниссан» в районе пересечения ул. Шебалдина и ул. 20 лет РККА не заметил и наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии 15-летняя девочка попала в больницу. Проводится проверка.

·Происшествия

15-летняя девочка попала в больницу.

Сегодня, в 07:55 часов, в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии с пешеходом.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля «Ниссан» в районе пересечения ул. Шебалдина и ул. 20 лет РККА не заметил и наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии 15-летняя девочка попала в больницу. Проводится проверка.