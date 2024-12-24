Горожане в поездках на такси «намотали» миллионы часов и километров.

Сервис для заказа городских поездок Drivee подвел итоги уходящего года. Специалисты службы проанализировали длительность и время поездок, а также популярные направления у омичей, представив любопытную статистику.

С 1 января клиенты Drivee в Омске проехали более 30 миллионов километров, а всего по стране – более 700 миллионов километров. В среднем одна поездка составляла 8 километров, а среднее время, проведенное в автомобиле, – около 20 минут. Самая продолжительная поездка в городе длилась более 38 минут, а самая длинная по протяженности – 19 километров.

– После запуска Drivee в 2023 году, 2024-й стал для нас амбициозным вызовом. И мы очень рады, что наше приложение пользуется такой популярностью в Омске, – заявил директор по коммуникациям Drivee Том Соулфул. – Мы благодарим омичей за оказанное доверие и обещаем и дальше развивать сервис, построенный на принципах взаимовыгодных человеческих договоренностей, в котором пассажир и водитель сами определяют условия взаимодействия, без бездушных алгоритмов. Мы продолжим предлагать удобные и полезные сервисы, потому что верим, что люди всегда могут договориться друг с другом, а мы со своей стороны будем помогать им в этом.

Как оказалось, чаще всего, 60 % случаев, омичи заказывали поездки в утренние и вечерние часы. Самым активным месяцем использования сервиса стал ноябрь, что могло быть связано с погодными изменениями. Больше всего заказов за весь год поступало по субботам. Наиболее популярной точкой прибытия стал Омский педагогический колледж № 1.

Drivee – сервис, где пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Клиент может заказать такси как по городу, так и по междугородним направлениям. Для этого достаточно указать точку отправления и город прибытия, место и время, а также предложить свою цену. Также сервисом предусмотрена возможность заказа курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа.

Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами.

ООО «ИН14», ИНН 1435308804, Реклама. 0+