Омск-Информ
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·Общество

Увеличилось и количество госпитализаций.
За минувшую неделю медики Станции скорой медицинской помощи в Омске приняли 6527 вызовов к пациентам. Это на 4 % больше, чем неделей ранее.
– Среднесуточная нагрузка составила 933 вызова. Количество госпитализаций по скорой помощи 2503, – сообщает БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».
Среднесуточная нагрузка неделей ранее составила 896 вызовов. Медики госпитализировали 2433 человека.
·Общество

Увеличилось и количество госпитализаций.
За минувшую неделю медики Станции скорой медицинской помощи в Омске приняли 6527 вызовов к пациентам. Это на 4 % больше, чем неделей ранее.
– Среднесуточная нагрузка составила 933 вызова. Количество госпитализаций по скорой помощи 2503, – сообщает БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».
Среднесуточная нагрузка неделей ранее составила 896 вызовов. Медики госпитализировали 2433 человека.