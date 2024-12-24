Омск-Информ
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·Общество

Региональное Заксобрание намерено предпринять ряд шагов, касающихся содержания бездомных животных.

В 2025 году Заксобрание Омской области рассмотрит ряд законодательных инициатив, направленных на улучшение ситуации с содержанием бездомных животных, сообщил спикер Александр Артемов.

– Пока не буду забегать вперед, но в 2025 году мы планируем предпринять ряд шагов, касающихся содержания бездомных животных. Наша цель – сократить их численность и обеспечить безопасность жителей, – сказал Артемов в интервью «Вестям-Омск».

Сейчас законопроекты рассматриваются в комитете по аграрной политике.

В последнее время в регионе участились случаи нападений бродячих собак, особенно на детей. Жители требуют наведения порядка в этой сфере.

·Общество

Региональное Заксобрание намерено предпринять ряд шагов, касающихся содержания бездомных животных.

В 2025 году Заксобрание Омской области рассмотрит ряд законодательных инициатив, направленных на улучшение ситуации с содержанием бездомных животных, сообщил спикер Александр Артемов.

– Пока не буду забегать вперед, но в 2025 году мы планируем предпринять ряд шагов, касающихся содержания бездомных животных. Наша цель – сократить их численность и обеспечить безопасность жителей, – сказал Артемов в интервью «Вестям-Омск».

Сейчас законопроекты рассматриваются в комитете по аграрной политике.

В последнее время в регионе участились случаи нападений бродячих собак, особенно на детей. Жители требуют наведения порядка в этой сфере.