Омск-Информ
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·Спорт

Игра завершилась со счетом 2:1.

Сегодня, 23 декабря, омский «Авангард» сыграл на выезде в Магнитогорске с «Металлургом». Игра завершилась проигрышем «Авангарда».

В первом периоде ни «ястребы», ни хозяева льда так и не открыли счет – 0:0. Во втором периоде пошло движение. Правда, оно оказалось неблагоприятным для «Авангарда». «Металлург» забил омичам гол. На перерыв ушли со счетом 1:0.

В третьем периоде «ястребам» удалось сравнять счет и забросить ответную шайбу в ворота соперников. Однако период завершился со счетом 1:1, поэтому команды ушли на овертайм. В нем «Металлург» забил гол и вырвал победу у «Авангарда». Матч завершился со счетом 2:1.

·Спорт

Игра завершилась со счетом 2:1.

Сегодня, 23 декабря, омский «Авангард» сыграл на выезде в Магнитогорске с «Металлургом». Игра завершилась проигрышем «Авангарда».

В первом периоде ни «ястребы», ни хозяева льда так и не открыли счет – 0:0. Во втором периоде пошло движение. Правда, оно оказалось неблагоприятным для «Авангарда». «Металлург» забил омичам гол. На перерыв ушли со счетом 1:0.

В третьем периоде «ястребам» удалось сравнять счет и забросить ответную шайбу в ворота соперников. Однако период завершился со счетом 1:1, поэтому команды ушли на овертайм. В нем «Металлург» забил гол и вырвал победу у «Авангарда». Матч завершился со счетом 2:1.