Перекрытие произошло после конца рабочего дня, и оно не было запланировано.

Сегодня, 23 декабря, в Омске произошло внезапное перекрытие метромоста. Как выяснил корреспондент «Омск-информа», перекрыли съезд с моста на левый берег.

На фото можно увидеть патрульную машину ГИБДД, которая стоит на съезде вправо. Перед ней установлены сигнальные дорожные конусы.

В пресс-службе УМВД России по Омской области «Омск-информу» рассказали, что это перекрытие не было запланировано. Дорогу перекрыли, чтобы автомобили не ехали конкретно по этому участку. Это означает, что вскоре дорогу откроют и преград для водителей уже не будет.