В приюте катастрофически не хватает людей, которые бы заботились о собаках.

Омский приют «Друг» попал в сложную ситуацию, сообщают «Вести Омск». У учреждения катастрофически не хватает рабочих рук. Сейчас в приюте находятся 600 собак, которых нужно выгуливать, кормить, а также убирать вольеры.

Сейчас заниматься животными могут всего пятеро сотрудников. По словам руководителя приюта «Друг» Татьяны Дугиной, такая ситуация сложилась из-за того, что одни сотрудники ушли на сессию, а другие болеют. Это первая зима, когда людей настолько не хватает.

На вопрос, могут ли омичи как-то помочь в этой ситуации, Дугина ответила положительно. Однако отметила, что готовка еды для собак и их кормежка – довольно специфическое занятие. Поэтому проще всего будет, если горожане помогут с уборкой как самого приюта, так и вольеров.