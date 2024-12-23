Летающий объект висел в небе над Казачьим рынком.

Сегодня, 23 декабря, омичи рассказали в соцсетях, что заметили подозрительный объект в небе. Горожане увидели дрон, который летал в районе Казачьего рынка.

По словам очевидцев, все это произошло около 9 часов утра. Дрон летел из центра в сторону аэропорта.

В пресс-службе УМВД России по Омской области успокоили омичей. Как сообщает Город55, подрядчик решил провести съемку при ремонте дороги. Она была согласована с соответствующими органами.

Фото: unsplash.com