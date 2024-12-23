Омск-Информ
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·Происшествия

Он перевел все деньги на чужой счет, который незнакомцы назвали безопасным.
Мошенники похитили деньги еще одного омича. На этот раз жертвой афериста стал 74-летний житель Кировского округа.
Как сообщили в полиции, пенсионеру позвонил лжесотрудник энергосберегающей компании и предупредил о приходе специалиста для проверки и снятия показаний счетчика. При этом звонивший попросил у омича код, пришедший в смс-сообщении. Пенсионер продиктовал код.
Через три дня в мессенджере ему позвонил якобы представитель «Роскомнадзора». Этот собеседник рассказал пенсионеру, что в его личный кабинет на «Госуслугах» проникли мошенники. Следующий звонивший представился сотрудником ФСБ и сообщил, что со счета омича финансируются вооруженные силы Украины, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Лжесотрудник ФСБ соединил пенсионера с лжесотрудником «Росфинмониторинга». Последний проконсультировал омича о том, как уберечь сбережения от хищения. Для этого требовалось обналичить деньги и перевести на «безопасный счет». Пенсионер так и сделал и перевел на чужой счет 1,235 млн рублей.
– По указанию мошенников омич придумал легенду для банковских работников, якобы деньги нужны для покупки квартиры для дочери, – добавили в полиции.
Пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, только рассказав обо всем приятелю.
·Происшествия

Он перевел все деньги на чужой счет, который незнакомцы назвали безопасным.
Мошенники похитили деньги еще одного омича. На этот раз жертвой афериста стал 74-летний житель Кировского округа.
Как сообщили в полиции, пенсионеру позвонил лжесотрудник энергосберегающей компании и предупредил о приходе специалиста для проверки и снятия показаний счетчика. При этом звонивший попросил у омича код, пришедший в смс-сообщении. Пенсионер продиктовал код.
Через три дня в мессенджере ему позвонил якобы представитель «Роскомнадзора». Этот собеседник рассказал пенсионеру, что в его личный кабинет на «Госуслугах» проникли мошенники. Следующий звонивший представился сотрудником ФСБ и сообщил, что со счета омича финансируются вооруженные силы Украины, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Лжесотрудник ФСБ соединил пенсионера с лжесотрудником «Росфинмониторинга». Последний проконсультировал омича о том, как уберечь сбережения от хищения. Для этого требовалось обналичить деньги и перевести на «безопасный счет». Пенсионер так и сделал и перевел на чужой счет 1,235 млн рублей.
– По указанию мошенников омич придумал легенду для банковских работников, якобы деньги нужны для покупки квартиры для дочери, – добавили в полиции.
Пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, только рассказав обо всем приятелю.