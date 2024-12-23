Он перевел все деньги на чужой счет, который незнакомцы назвали безопасным.

Мошенники похитили деньги еще одного омича. На этот раз жертвой афериста стал 74-летний житель Кировского округа.

Как сообщили в полиции, пенсионеру позвонил лжесотрудник энергосберегающей компании и предупредил о приходе специалиста для проверки и снятия показаний счетчика. При этом звонивший попросил у омича код, пришедший в смс-сообщении. Пенсионер продиктовал код.

Через три дня в мессенджере ему позвонил якобы представитель «Роскомнадзора». Этот собеседник рассказал пенсионеру, что в его личный кабинет на «Госуслугах» проникли мошенники. Следующий звонивший представился сотрудником ФСБ и сообщил, что со счета омича финансируются вооруженные силы Украины, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Лжесотрудник ФСБ соединил пенсионера с лжесотрудником «Росфинмониторинга». Последний проконсультировал омича о том, как уберечь сбережения от хищения. Для этого требовалось обналичить деньги и перевести на «безопасный счет». Пенсионер так и сделал и перевел на чужой счет 1,235 млн рублей.

– По указанию мошенников омич придумал легенду для банковских работников, якобы деньги нужны для покупки квартиры для дочери, – добавили в полиции.

Пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, только рассказав обо всем приятелю.