Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадали несколько квартир.
Сегодня в Омске в 10-этажном доме на улице Ядринцева произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на 4-м этаже. Как сообщает прокуратура, пострадали 41-летний мужчина из квартиры, где начался пожар и 9-летняя девочка из квартиры на 6-м этаже.
В соцсетях появились видеозаписи этого происшествия.
Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства пожара. Причину возгорания определит пожарно-техническая экспертиза.
·Происшествия

Пострадали несколько квартир.
Сегодня в Омске в 10-этажном доме на улице Ядринцева произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на 4-м этаже. Как сообщает прокуратура, пострадали 41-летний мужчина из квартиры, где начался пожар и 9-летняя девочка из квартиры на 6-м этаже.
В соцсетях появились видеозаписи этого происшествия.
Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства пожара. Причину возгорания определит пожарно-техническая экспертиза.