Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Она не смогла рассчитаться с миллионными долгами.
На минувшей неделе Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Атлант», зарегистрированное в поселке Горьковском. Предприятие ликвидируют.
«Атлант» занимался передачей тепловой энергии. Учредителями значатся Виталий Агейкин и Василий Трубин. Процедура банкротства началась еще в октябре 2018 года из-за долга 18 млн рублей. Рассчитаться с 13 кредиторами компания не смогла из-за того, что жители задерживали платежи.
·Экономика/Бизнес

Она не смогла рассчитаться с миллионными долгами.
На минувшей неделе Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Атлант», зарегистрированное в поселке Горьковском. Предприятие ликвидируют.
«Атлант» занимался передачей тепловой энергии. Учредителями значатся Виталий Агейкин и Василий Трубин. Процедура банкротства началась еще в октябре 2018 года из-за долга 18 млн рублей. Рассчитаться с 13 кредиторами компания не смогла из-за того, что жители задерживали платежи.