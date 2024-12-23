Омск-Информ
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·Происшествия

Причину выясняют дознаватели МЧС.
Сегодня около 09:34 в деревне Зеленое Поле Омского района произошел пожар. Загорелся двухэтажный дом.
На место происшествия выезжал 31 сотрудник МЧС на 6 пожарных машинах. Огнеборцы эвакуировали из дома газовый баллон и к 10:57 ликвидировали открытое горение.
Площадь пожара составила 200 кв. м. В происшествии никто не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
·Происшествия

Причину выясняют дознаватели МЧС.
Сегодня около 09:34 в деревне Зеленое Поле Омского района произошел пожар. Загорелся двухэтажный дом.
На место происшествия выезжал 31 сотрудник МЧС на 6 пожарных машинах. Огнеборцы эвакуировали из дома газовый баллон и к 10:57 ликвидировали открытое горение.
Площадь пожара составила 200 кв. м. В происшествии никто не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.