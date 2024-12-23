Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Ограничения движения планируются 27 и 31 декабря, а также 1–7 января.
В ближайшие три недели в Омске для празднования Нового года и Рождества будут переодически перекрывать улицу Партизанскую. Движение транспорта запретят на участке от улицы Спартаковской до «Омской крепости» (Партизанская, 5а).
Даты и время ограничения движения:
  • 27 декабря с 12:00 до 19:00;
  • 31 декабря с 12:00 до 03:00 1 января;
  • 1–7 января с 12:00 до 20:00.
Также в местах проведения мероприятий запретят парковать автомобили.
·Авто

Ограничения движения планируются 27 и 31 декабря, а также 1–7 января.
В ближайшие три недели в Омске для празднования Нового года и Рождества будут переодически перекрывать улицу Партизанскую. Движение транспорта запретят на участке от улицы Спартаковской до «Омской крепости» (Партизанская, 5а).
Даты и время ограничения движения:
  • 27 декабря с 12:00 до 19:00;
  • 31 декабря с 12:00 до 03:00 1 января;
  • 1–7 января с 12:00 до 20:00.
Также в местах проведения мероприятий запретят парковать автомобили.