Его отцу теперь грозит штраф.

Вчера вечером инспекторы дорожно-патрульной службы попытались остановить в поселке Новоуральском Таврического района автомобиль ВАЗ-2106. Однако водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться.

После недолгой погони сотрудники ДПС догнали нарушителя в районе местного Дома культуры. Им оказался 14-летний подросток. Как выяснилось позже, парень ехал в магазин.

Сотрудники полиции вызвали на место происшествия отца мальчика. Мужчина признался, что машина его, и он знал, что сын сел за руль.

В итоге отца привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортным средством сыну, не имеющему водительских права. Мужчине грозит штраф в размер 30 тысяч рублей.