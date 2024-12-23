Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Большереченский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя.

Как установлено в суде, в июне этого года 61-летний сельчанин в нетрезвом состоянии заподозрил знакомого в краже телефона и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Вину в совершении преступления он признал частично.

Суд с учетом мнения гособвинителя назначил сельчанину два года лишения свободы в колониии общего режима..

После оглашения приговора мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.