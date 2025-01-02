Штрафные санкции для автомобилистов будут жестче, чем об этом говорилось во время их принятия парламентариями.

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения КоАПП, касающиеся ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения и правил уплаты штрафа. Соответствующие поправки были в декабре одобрены Госдумой РФ, и, когда депутаты их принимали, говорилось о том, что административные штрафы в среднем вырастут в полтора раза. Однако позже новые положения КоАП проштудировали автоюристы и подсчитали, что с учетом изменения механизма оплаты постановлений с 50-процентной скидкой размер штрафов вырастет ни в полтора, и даже не в два, а в 2,25 раза. На это обратил внимание, в частности, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

– Формально изменения коснулись всего лишь 9 статей Кодекса об административных правонарушениях, но на эти 9 статей приходится аж 40 самых популярных штрафов. За один только 2023 год по ним было вынесено 161 миллион постановлений на сумму более 100 миллиардов рублей, – рассказал эксперт.

Сравнить старые и новые штрафы можно по списку, который составили автоюристы:

Управление ТС без пристегнутого ремня безопасности и перевозка пассажиров, не пристегнутых ими, – 1,5 тыс. рублей (было 1 тыс. рублей).

Управление ТС в состоянии опьянения – 45 тыс. рублей (было 30 тыс. рублей).

Передача управления ТС лицу в состоянии опьянения – 45 тыс. рублей (было 30 тыс. рублей).

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 45 тыс. рублей (было 30 тыс. рублей).

Превышение скорости на 20–40 км/ч – 750 рублей (было 500 рублей).

Превышение скорости на 40–60 км/ч – 1,5–2 тыс. рублей (было 1–1,5 тыс. рублей).

Превышение скорости на 60–80 км/ч – 3–3,75 тыс. рублей (было 2–2,5 тыс. рублей).

Превышение скорости на 80 км/ч и более – 7,5 тыс. рублей (было 5 тыс. рублей).

Повторное превышение скорости на 40–60 км/ч — 3 — 3,75 тыс. рублей (было 2 — 2,5 тыс. рублей).

Повторное превышение скорости на 60—80 км/ч – 7,5 тыс. рублей (было 5 тыс. рублей).

Повторное превышение скорости на 80 км/ч и более – 7,5 тыс. рублей (было 5 тыс. рублей);

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика – 1,5 тыс. рублей (было 1 тыс. рублей).

Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика – 7,5 тыс. рублей (было 5 тыс. рублей).

Езда по обочине — 2,25 тыс. рублей (было 1,5 тыс. рублей).

Выезд в нарушение ПДД на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия – 1,5–2,25 тыс. рублей (было 1–1,5 тыс. рублей).

Выезд в нарушение ПДД на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления – 7,5 тыс. рублей (было 5 тыс. рублей);

Несоблюдение требований разметки и знаков – 750 рублей (было 500 рублей).

Поворот налево или разворот в неположенном месте – 1,5–2,25 тыс. рублей (было 1–1,5 тыс. рублей).

Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением – 7,5 тыс. рублей (было 5 тыс. рублей).

Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих остановку или стоянку, – 2,25 тыс. рублей (было 1,5 тыс. рублей).

Несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, – 5 тыс. рублей (было 500 рублей).

Повторное несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, – 10 тыс. рублей.

Движение по выделенной полосе и остановка на ней – 2,25 тыс. рублей (было 1,5 тыс. рублей).

Непредоставление преимущества спецтранспорту с одновременно включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом – 4,5–7,5 тыс. рублей (было 3–5 тыс. рублей).

Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, – 3,75–7,5 тыс. рублей (было 2,5–5 тыс. рублей).

Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего, – 15–37,5 тыс. рублей (было 10–25 тыс. рублей).

Употребление алкоголя и веществ после ДТП или остановки транспорта сотрудником ДПС до проведения медосвидетельствования или освобождения от него – 45 тыс. рублей (было 30 тыс. рублей).

Повторная езда без полиса ОСАГО – 3–5 тыс. рублей.

Стоит отметить, что за превышение скорости на 60–80 км/ч кроме штрафа также может быть применено наказание в виде лишения прав на 4–6 месяцев в случае, если это нарушение выявила не камера, а инспектор ГАИ. На целый год можно лишиться прав за повторное превышение скорости на 60–80 км/ч.

Вообще превышение скорости остается самым часто выявляемым нарушением ПДД. И теперь при своевременной оплате штрафа за такое нарушение можно будет сэкономить не половину назначенной суммы, а только 25 %. За целый ряд нарушений скидка вообще не будет применяться. Это касается, например, повторной езды на незарегистрированном автомобиле; управлении ТС будучи лишенным прав; пьяной езде или передаче управления пьяному водителю.

Автомобилистам также следует помнить, что с недавних пор камеры фиксируют такие нарушения, как езда с непристегнутым ремнем и разговор по телефону за рулем. За это теперь тоже может прилететь штраф. В ближайшее время к списку нарушений, которые замечают комплексы фотовидеофиксации, может добавиться автоматическая проверка наличия полиса ОСАГО.