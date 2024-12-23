Инциденты происходят в административных зданиях, социальных объектах и в офисах банков.

Перед новогодними праздниками в России на 30 % участились поджоги, на которые людей толкают мошенники. Как сообщает Сбербанк, нападениям подвергаются социальные и административные здания, в том числе на офисы банков.

Такой вид мошенничества появился в начале прошлого года. Сначала аферисты похищают у человека деньги, а потом обещают вернуть их, если жертва пойдет на противоправные действия. В некоторых случаях россиян убеждают, что, совершив поджог, они помогут поймать настоящих преступников. Также людям поступают предложения устроить поджог за вознаграждение. Однако деньги никто из поджигателей не получает.

– Люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей. Граждане идут на преступления, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Часто мошенники склоняют к незаконным действиям социально уязвимых граждан, в том числе молодежь и пенсионеров. Аферисты просят своих жертв снимать процесс поджога на видео. В итоге обманутые нарушители несут административную и уголовную ответственность. Иногда поджог квалифицируют как «террористический акт», за который можно отправиться в колонию на 15 лет.

– Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и – что очень важно! – будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников. Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций, сообщайте родственникам о происходящем. Не стесняйтесь просить о помощи, – добавил Кузнецов.

Сбер предпринял максимальные меры по усилению бдительности на объектах банка. Чтобы дополнительно обезопасить себя, россияне могут бесплатно активировать в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Безопасность» определитель мошеннических звонков и подключить антивирус. Всего в приложении банка около 20 доступных сервисов по безопасности.

ПАО «Сбербанк». ИНН 7707083893. Реклама